Глава Клина Алена Сокольская отчиталась перед жителями о работе в 2024 году

Во вторник в городском округе Клин состоялось расширенное заседание совета депутатов городского округа Клин, на котором глава горокруга Алена Сокольская отчиталась перед жителями о проделанной в 2024 году работе. Речь шла также о планах работы на 2025 год в рамках реализации национальных целей и нацпроектов нашего президента и стратегии губернатора Московской области А. Ю. Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие прошло сегодня, 18 февраля 2025 года в большом зале Клинской детской школы искусств имени П. И. Чайковского, куда кроме депутатов также пригласили совет директоров округа Клин, руководителей предприятий всех форм собственности, лидеров общественного мнения, волонтеров. В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали участники СВО.

Клинские защитники по видеосвязи поблагодарили главу округа, директоров предприятий, депутатов и всех клинчан, кто помогает собирать гуманитарные конвои на ЛБС, выделяет средства на приобретение всего необходимого нашим Защитникам, плетет маскировочные сети, делает окопные свечи, пишет письма поддержки.

В рамках политики открытости трансляция обращения главы округа велась в социальных медиа ТВ «Поиск» (ВКонтакте) и будет доступна также для просмотра в прямом эфире ТВ. Время и дата телевизионной версии отчета главы будет сообщена дополнительно.

Депутаты приняли отчет главы единогласно.

«Алена Дмитриевна приняла округ в те времена, когда необходимость трансформаций стала перед округом очень остро. И работа, которая проделана ею и ее командой по достижению трансформаций, очень внушительна», — поделился мнением депутат Совета депутатов Андрей Кучерявый.

Руководитель спорткомплекса Клинский Артем Горовецкий отметил, что в Клину есть где работать, есть где отдыхать.

«Округ хорошеет и становится все благоустроеннее. Эти перемены к лучшему видны всем, поэтому работу Главы оцениваем очень высоко», — сказал Горовецкий.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, от усилий работающей команды в Подмосковье зависит не только развитие, но и наша победа.

«Времена сложные, и от того, что каждый из членов нашей команды делает на своем месте, от наших совместных усилий, от взаимопонимания зависит не только строительство дорог и работа поликлиник, зависит самое главное — наша победа», — добавил Воробьев.