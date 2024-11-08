Глава Каширы проверил организацию горячего питания в школе № 2

Глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов побывал в столовой школы № 2 для проверки организации горячего питания. Михаил Шувалов осмотрел обеденный зал, побеседовал с поварами, оценил вкусовые качества приготовленных блюд на обед, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Вместе с командой проверили работу школьной столовой. Посмотрели меню, поговорили с учащимися и педагогами. Есть отдельные вопросы к качеству еды. Будем решать их», — сказал Михаил Шувалов.

Каждый родитель может убедиться, чем и как кормят детей в школьной столовой. Есть еженедельный родительский контроль. Также можно записаться на школьный завтрак или обед, чтобы проверить качество приготовленной еды, через мобильное приложение «Моя школа». С его помощью родители знакомятся и с меню.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.