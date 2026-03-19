Глава Каширы провел для молодежи день открытых дверей

День открытых дверей для молодежи прошел в городском округе Кашира. Глава округа Роман Пичугин показал участникам, как строится работа руководителя муниципалитета и какие задачи решает администрация, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рабочий день начался с традиционного объезда территории округа. Замечания по содержанию улиц и общественных пространств оперативно фиксировались и направлялись в профильные службы через рабочие чаты. Затем участники встречи познакомились с ключевыми направлениями деятельности главы: реализацией объектов строительства и капитального ремонта, вопросами благоустройства и контролем работы коммунальной инфраструктуры.

В ходе общения подчеркнули, что задачи администрации решаются во взаимодействии с правительством Московской области, окружным советом депутатов, подведомственными учреждениями и профильными службами. Роман Пичугин отметил, что муниципальная служба — это прежде всего ответственность и возможность влиять на качество жизни жителей, а системе нужны энергичные и неравнодушные кадры.

«Очень ценно видеть живой интерес к жизни округа и вовлеченность молодежи. Такие встречи позволяют увидеть, как принимаются управленческие решения и как выстраивается работа команды муниципалитета», — отметил Роман Пичугин.

Один из участников, Иван Скобеев, признался, что был впечатлен масштабом задач и рабочим ритмом главы округа. По его словам, день начался ранним утром и завершился поздно вечером, при этом руководитель детально вникает в каждый вопрос и работает в тесной связке с командой. Для самого участника этот опыт стал «днем учебы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.