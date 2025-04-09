Глава Каширы проконтролировал ход работ по благоустройству ул Советской

В обходе главной улицы исторической части Каширы и прилегающей территории участвовали заместители главы, представители профильных служб, подрядной организации, депутатского корпуса. Руководитель муниципалитета и участники проверки проконтролировали темпы работ по благоустройству.

— Подрядчик не теряет времени, демонтаж старой плитки, бордюров и других элементов завершен, — отметил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. — Строители приступили к земляным работам. Идет прокладка коммуникаций. Темп работ высокий. Основной объем их будет выполнен до конца сентября. Будем продолжать постоянный контроль каждого этапа благоустройства.

Участники обхода побывали в Первомайском переулке. Михаил Шувалов дал поручение проработать вопрос водоотведения и выполнения планировки территории переулка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.