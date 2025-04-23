Член Высшего совета партии «Единая Россия», глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов заявил, что День Победы, как и для остальных россиян, является для жителей региона очень значимым праздником, сообщает Общественное Телевидение России .

«У нас очень много мероприятий не только в преддверии самого 9 мая, но и в течение года и были, и продолжатся обязательно по празднованию 80-летней годовщины Победы», — сказал Темрезов.

По его мнению, культурный код и гордость за свою великую страну объединяет жителей всех регионов России и 9 мая особенно этому способствует.

При этом, жители КЧР с самого начала горячо поддержали специальную военную операцию, а за последние 3 года он наблюдает «единый дух и порыв». Особенно патриотический дух растет среди детей.

Сегодня в республике остался всего 21 ветеран Великой Отечественной войны, все это фронтовики, а также 280 труженников тыла.