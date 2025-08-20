Глава Ямала назвал плюсы отдыха в тундре

«Я, честно, очень сильно отдыхаю в тундре, переключаюсь. Все равно мы там работаем, потому что журналисты рядом всегда присутствуют, все-таки это такой элемент рабочий. Но связи нет, а это в нашей жизни разгрузка головы. И все равно природа, ее красота, нетронутая жизнь, кочевники, их выдержанность, мудрость, доброта. Обычно три дня бываем в тундре, я всегда возвращаюсь в хорошей перезагрузке», — поделился он.

В качестве примера глава региона привел недавний опыт основателя сети «Додо пицца» Федора Овчинникова, который прожил с ямальскими оленеводами полгода. С ними он дошел до Северного Ледовитого океана.