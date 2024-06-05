Глава «Империи ведьм» во время допроса имитировала плохое самочувствие

Задержанная глава «Империи сильнейших ведьм» Елена Суликова (Алена Полынь) несколько раз симулировала плохое самочувствие во время допроса, женщине вызывали скорую помощь, сообщает РИА Новости.

В правоохранительных органах отметили, что по, по словам медиков, Суликова была в норме, но при этом не давала проводить допрос. До этого ей официально предъявили обвинение в экстремизме и оскорблении чувств верующих.

С января 2020 по декабрь 2023 года подозреваемая продавала и распространяла экстремистскую литературу. В ней находились призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви.

Помимо этого, на одном из каналов в Сети женщина разместила ролик, где содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих.