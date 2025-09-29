Глава Химок Землякова вручила юным жителям округа их первые паспорта РФ

10 юных химчан получили свои первые паспорта. В торжественной обстановке документы ребятам вручили глава Химок Елена Землякова и председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Верим, что вы будете достойными гражданами, которые будут любить свою Родину, уважать ее историю и культуру, вносить свой вклад в ее развитие. Гордитесь своим паспортом, гордитесь тем, что вы химчане! Уверена, что вы будете продолжать традиции нашего города, будете его гордостью и достоянием. Желаю успехов в учебе, труде, творчестве. Пусть ваша жизнь будет яркой и насыщенной, а будущее — светлым и радостным», — обратилась к химчанам Елена Землякова.

Вместе с документом, удостоверяющим личность, ребята приобрели не только новые права и обязанности, но и приятные подарки. Им также вручили Конституцию Российской Федерации — основной закон страны.

Чтобы школьник принял участие в торжественной церемонии вручения первого паспорта, его родителям необходимо подать соответствующую заявку в МФЦ.

Торжественное мероприятие провели в картинной галерее имени Горшина. До 15 ноября там работает уникальная выставка — «Китай: прошлое и настоящее». Проект создан при участии Государственной Третьяковской галереи, Союза художников Подмосковья и Китайского культурного центра.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.