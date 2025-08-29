Глава Химок вручила юным жителям их первые паспорта

сегодня в 18:33

Глава Химок Елена Землякова вместе с заместителем председателя Совета депутатов Русланом Шаиповым вручила девяти юным химчанам первые документы — паспорта граждан Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Этот день символизирует начало нового этапа, когда наши дети становятся полноправными членами большого и дружного общества. Паспорт — это не просто документ, подтверждающий вашу личность. Это символ принадлежности к великой стране с богатой историей, культурой и традициями», — отметила Елена Землякова в своем телеграм-канале.

Глава округа также рассказала ребятам о главном документе страны — Конституции Российской Федерации, где закреплены права, свободы и обязанности каждого гражданина.

Вручать паспорта в торжественной обстановке — добрая традиция в городах Подмосковья. Чтобы принять участие в церемонии нужно обратиться в МФЦ.

Торжественное мероприятие провели в картинной галерее имени Горшина. Совсем недавно здесь завершился ремонт. В музее модернизировали развесочную систему, обновили цвет стен, экспозицию дополнили новые работы 12 сентября в галерее откроется новая выставка работ Василия Верещагина.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.