Глава Химок вместе с жителями провела обход в микрорайоне Новогорск-Планерная

22 ноября глава Химок Елена Землякова вместе с жителями провела обход территории, чтобы лично оценить результаты проведенных работ по ремонту детских площадок, об этом сообщили в администрации городского округа Химки.

В 2025 году в микрорайоне Новогорск-Планерная благоустроили семь дворовых территорий и установили четыре новые детские площадки. Соответствующие территории Землякова проинспектировала вместе с местными жителями.

На улице Машинцева, во дворах домов № 7 и № 9, появились две современные игровые зоны. Там также заменили асфальт, обновили тротуары, нанесли новую разметку на парковках и посадили декоративные кустарники.

«Вместе с жителями сегодня прогулялись по территории, пообщались о насущном и оценили качество проведенных работ. Главные герои, детишки, отметили, что новые площадки им нравятся! А это самое важное», — отметила Землякова.

В Химках в 2025 году обновили 18 детских игровых площадок. Новые комплексы рассчитаны на разные возрастные группы. Площадки оформлены в зависимости от размеров двора, и каждая из них имеет уникальный набор игровых элементов и малых архитектурных форм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.

