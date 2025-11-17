Глава Химок вместе с жителями провела обход территории

15 ноября Елена Землякова вместе с жителями, представителями администрации и депутатом Совета депутатов Татьяной Кавторевой провели обход микрорайона Клязьма-Старбеево. Проверили состояние домов и дворов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В доме № 4 на улице Мичурина ранее было зафиксировано подтопление подвала, из-за чего пострадали стены в подъезде. Участники обхода проверили подвал, а также качество ремонта стен, который провели специалисты управляющей компании. Елена Землякова отмечает, что такие работы не соответствуют норме, поэтому она дала поручение провести качественный ремонт стен.

Жители также обратили внимание на качество воды. Управляющей компании и «Химкинскому водоканалу» дано поручение провести обследование коммуникаций и, при необходимости, произвести ремонт.

«Встретились с жительницей, которая во время весеннего обхода попросила отремонтировать лестницы вдоль жилого фонда. Работы провели еще весной, а сейчас, после длительной эксплуатации, мы проверили их состояние вместе с Еленой Владимировной», — отметила Елена Землякова.

Участники обхода вместе с жителями обсудили и новые вопросы, которые на месте передали в работу ответственным службам. Такие обходы будут проходить в городе на регулярной основе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.