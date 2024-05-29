Глава Химок рассказал о новом этапе реконструкции парка Толстого

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин провел обход парка Толстого. В этом году здесь проведут новый этап благоустройства. Работы охватят 12 га, передает пресс-служба администрации городского округа.

Обновят дорожно-тропиночная сеть, обустроят новые площадки для выгула собак — отдельно для крупных и маленьких пород, модернизируют парк аттракционов.

«Парк Толстого — историческое место в Химках, старейшая зона отдыха в городе, открытая еще в 1947 году. Наша задача — обновить инфраструктуру парка, но при этом сохранить природу, каждое дерево», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Следующим этапом обновят пляжную зону. Завезут кварцевый песок, построят спортивный городок и детские площадки, обустроят смотровую и новые пандусы. Также в планах — летняя эстрада.

В прошлом году, в рамках первого этапа реконструкции парка Толстого, обновили более 30 пешеходных дорожек и установили более сотни новых лавочек, обустроили велодорожки, новую детскую площадку, скалодром и верёвочный парк. Запустили сухой фонтан с интерактивной подсветкой и открыли долгожданное для химчан колесо обозрения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.