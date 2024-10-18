Глава Химок проверил работы на теплосетях в муниципалитете

Глава городского округа Химки проверил ход ремонтных работ на теплосетях специалистами «ТСК Мосэнерго». Так, вблизи дома № 70 на Молодежной улице рабочие заменили участок магистральной теплосети. Работы уже завершены, вода и тепло подаются в квартиры в полном объеме, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В Химках в круглосуточном режиме трудятся 12 аварийных бригад „ТСК Мосэнерго“. Они ведут плановые работы, а также устраняют порывы. Сотни сотрудников управляющих компаний занимаются развоздушиванием систем в домах», — прокомментировал Дмитрий Волошин.

Для координации и оперативного решения вопросов по части отопления и горячего водоснабжения работает штаб.

Отопительный сезон в Химках стартовал с 1 октября. Первыми в округе к теплу подключили почти две тысячи социальных объектов. Это школы, детские сады, поликлиники, учреждения спорта и культуры. Пуск отопления в жилые дома проходил поэтапно. Всего в городском округе работает 57 котельных и 114 центральных тепловых пунктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.