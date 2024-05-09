Глава Химок поздравил жительницу блокадного Ленинграда с Днем Победы

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил с Днем Победы жительницу блокадного Ленинграда Галину Петровну Юркину. Войну химчанка пережила вместе с мамой. В свои 88 лет она отчетливо помнит практически каждый день того страшного времени — голод, эвакуацию, переезды и расставание с родными, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Войну уроженка Ленинграда Галина Юркина встретила шестилетним ребенком. Ее отец ушел на фронт в первый же день Великой Отечественной.

«Когда началась война, отец даже ничего не сообщил матери. Собрал вещи и попрощался с нами. Он всегда считал своим долгом защищать Родину. Тогда я еще не понимала, что вижу и обнимаю отца последний раз в своей жизни. Больше папа к нам не вернется, он ушел навсегда», — поделилась воспоминаниями Галина Юркина.

Самое яркое воспоминание — звук из репродуктора и голос Левитана, сообщивший о Победе Красной Армии. Галина Ивановна рассказывает, что никогда не забудет того всеобщего ликования и счастья.

«Как сейчас помню звуки из репродуктора на улице и голос диктора о том, что война закончилась. Нашей радости не было предела», — рассказывает Галина Петровна.

В Химки Галина Юркина переехала в 1958 году. До пенсии трудилась инженером на одном из предприятий города. Пройдя через все тяготы того страшного времени, она сохранила оптимизм и продолжает делиться историями событий военных лет с молодым поколением.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.