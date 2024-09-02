Глава Химок поздравил школьников с Днем знаний

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил учеников и педагогов школы «Флагман» с Днем знаний. В этом году школа отмечает свой первый юбилей — 10 лет со дня открытия, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Сегодня в этот прекрасный день малыши впервые пошли в школу. Учителя и педагоги будут помогать и напутствовать, не оставлять ребят одних. Мы со своей стороны сделаем вс5, чтобы образовательный процесс был комфортным и плодотворным. Эту работу ведем при поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева: строим новые школы и детские сады, оснащаем классы современным оборудованием», — сказал Дмитрий Волошин.

В школе обучается почти 900 ребят. Для старшеклассников есть два профильных направления — инженерное и гуманитарное. В этом учебном году школа впервые выпустит ребят, которые учились в этих стенах с 1 по 11 классы.

«В этой школе я учусь все 11 лет. На протяжении всего времени нас поддерживают учителя, помогают нам, что очень важно. Этот новый учебный год для меня особенно волнительный. Впереди ЕГЭ и выбор профессии. Желаю всем идти на пути к своей мечте», — поделилась одиннадцатиклассница Елена Айрапетян.

К поздравлениям ребят присоединился также директор школы, депутат Совета депутатов городского округа Химки Евгений Иноземцев и благочинный церквей Химкинского округа протоиерей Артемий Гранкин.

В первый учебный день для ребят во всех школах Химок провели урок «Разговоры о важном». Основная тема — патриотизм, сохранение вековых традиций и любовь к Отечеству.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников.

«У нас в этом

году опять больше учеников. Контингент увеличивается — это хорошо, это

приятно. 1,084 млн ребятишек — это на 41 тыс. больше, чем

в прошлом году», — сказал Воробьев.