Глава Химок поздравил с Днем города ветерана Великой Отечественной войны

«Человек — эпоха! Именно такие люди живут в Химках — герои нашего времени, сильные, волевые, искренне любящие свою малую Родину и нашу великую Россию», — сказал Дмитрий Волошин.

Великую Отечественную войну Клавдия Григорьевна встретила девятиклассницей. С первых дней принимала участие в строительстве противотанкового рва на белорусском направлении.

«Мы пережили то время, победим и сейчас! Сила великого русского духа и храбрость — главное, что есть у нас. А еще мы сильны в единстве», — говорит химчанка Клавдия Григорьевна Рыженко.

С 1941 года она трудилась на заводе № 301 — ныне НПО имени Лавочкина. После эвакуации работала в цеху, где собирали знаменитый советский истребитель Ла-7. Более 20 лет проработала в Исполкоме Химок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с героями СВО из региона и вручил им медали «За храбрость», «За отвагу» и Ордена Мужества. Речь идет об 11 бойцах уникального отряда добровольцев БАРС (Боевой Армейский Резерв Страны).

«У всех вас разные судьбы, разное прошлое, но общее настоящее. Сегодня все мы сплотились, как никогда, потому что боремся за мир, за то, чтобы у наших границ не было тех, кто нам угрожает и пытается диктовать свои условия», — заявил Воробьев.