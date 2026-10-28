Глава Химок Инна Федотова встретилась с волонтерами округа

В Химках в преддверии Дня волонтера (в Московской области его отмечают 29 октября) глава городского округа Инна Федотова встретилась с представителями некоммерческих организаций — «Союза пенсионеров Подмосковья» и клуба «Любимый сад». За большой вклад в добровольческую работу и поддержку бойцов Инна Федотова вручила благодарности от имени местного отделения партии «Единая Россия», сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Волонтеры ежедневно вносят значимый вклад в жизнь округа и помогают участникам СВО: высаживают клумбы у больницы, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, вяжут теплые вещи для бойцов. По словам Инны Федотовой, такие люди наполняют каждый день своей жизни энергией, трудом и заботой о тех, кто в этом нуждается, а их дела согревают не только тело, но и душу.

«Желание помочь, сделать что-то полезное для других — это ежедневная реальность таких неравнодушных людей. Искренне считаю, что именно они делают наш мир лучше», — подчеркнула Инна Федотова.

Встреча прошла в общественной приемной «Единой России» в теплой, доверительной атмосфере. Стороны обсудили текущие проекты добровольцев, а также возможные направления развития и поддержки волонтерских инициатив в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.