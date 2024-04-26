Глава Химок Дмитрий Волошин написал «Диктант Победы»

В Химках провели традиционную патриотическую акцию «Диктант Победы». Глава округа Дмитрий Волошин написал диктант в лицее № 7 вместе со школьниками, активистами партии «Единая Россия» и муниципальными депутатами. Всего к акции в Химках присоединились более четырех тысяч человек на 26 площадках, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Сегодня сел за парту вместе с тысячами химчан, чтобы не только проверить свои знания, но еще раз вспомнить главные события военной истории нашей страны, героев, которые ковали эту Великую Победу», — прокомментировал Дмитрий Волошин.

«Диктант Победы» проводится при поддержке партии «Единая Россия» уже в шестой раз. В этом году задания были посвящены ключевым событиям Великой Отечественной войны, а также юбилеям военачальников и писателей-фронтовиков и другим памятным датам.

«В акции „Диктант Победы“ участвую впервые. Мне хотелось узнать, какие задания будут. С чем-то получилось справиться с легкостью, что-то далось труднее. Мне очень понравилась акция и я с удовольствием приму участие в следующем году», — сказала ученица девятого класса лицея № 7 городского округа Химки Ангелина Булат.

Центральной площадкой акции в Химках стал аэропорт Шереметьево. Все желающие могли написать «Диктант Победы» в общедоступной зоне вылета Терминала В. Кроме того, к международному исторического тестированию присоединились Академия гражданской защиты МЧС России, школа-интернат «Кадетский корпус» и «Школа равных возможностей» в Химках.

Все участники «Диктанта Победы» получат сертификаты, а победители будут награждены дипломами. Авторы 20 лучших работ будут приглашены на Парад Победы 9 мая в Москву. Высокие баллы за диктант также могут принести абитуриентам дополнительные очки при поступлении в вузы.

Вопросы диктанта переведены на восемь языков: английский, французский, испанский, польский, сербский, монгольский, китайский и греческий. Онлайн-версию также адаптировали — она доступна на английском и китайском языках.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.