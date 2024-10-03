Глава Ступина встретился с участником специальной военной операции

Руководитель городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских встретился с участником СВО, проходящим реабилитацию после ранения, и его близкими, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В зоне специальной военной операции служат порядка 600 ступинцев. Это люди с сильной волей и чувством ответственности. Защищая интересы России, они отстаивают свободу и безопасность мирного населения. Но нашим ребятам важны поддержка и надежный тыл, которые мы и их близкие стараемся обеспечить», — сказал Сергей Мужальских.

Глава округа вручил герою памятные подарки, подарил цветы матери воина.

Участники встречи обсудили обстановку на территории проведения СВО, а также необходимые помощь и поддержку семье и служащим в зоне специальной военной операции.

Напомним, волонтерский штаб по оказанию помощи участникам СВО и их близким работает по адресу: г. Ступино, ул. Пушкина 101, тел.: 8 (49-66) 47-68-22.

По вопросам о службе по контракту можно обратиться в военный комиссариат по адресу: г. Ступино, ул. Фрунзе 30. По телефонам: +7 (49-66) 42-14-68, +7 (49-66) 42-01-54, +7 (916) 333-26-16.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в реабилитационном центре «Ясенки» по запросу врачей появится бассейн.

«У нас на территории Подмосковья действует ряд госпиталей, где восстанавливаются ребята (с СВО — ред.), и наша задача — оснастить реабилитационные комплексы всем необходимым», — сказал Воробьев.