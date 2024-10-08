Глава Ступина принял участие в работе выездной администрации в селе Аксиньино

Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с профильными заместителями, представителями депутатского корпуса и управляющих компаний встретился с жителями села Аксиньино и близлежащих населенных пунктов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

К руководителю муниципалитета обратилась инициативная группа жителей с жалобой на проблемы с горячим водоснабжением и отоплением. По словам граждан, температура и качество воды не соответствуют установленным нормам. Представителю управляющей компании поручено провести необходимую диагностику и принять меры по улучшению ситуации.

От жителей села Аксиньино поступила просьба установить детскую площадку с воркаутом. Сельчане заинтересованы в создании комфортной среды для подрастающего поколения. На территории села находится детский сад, новая детская площадка, по мнению жителей, будет пользоваться спросом как среди малышей, так и среди школьников младших классов. Профильному заместителю дано поручение рассмотреть возможность установки детского игрового комплекса и внести его в план работ на следующий год.

К главе округа также обращались по вопросам развития дорожной инфраструктуры, ЖКХ, благоустройства, освещения, торговли и другим темам.

«Провели выездную администрацию в селе Аксиньино. Порядка 40 жителей посетило встречу. Сельчане обращались с вопросами строительства и ремонта дорог, содержания подъездов, благоустройства. На все вопросы постарались дать ответы. Обращения жителей приняты в работу. Запланировали на следующий год решение вопросов, требующих значительных финансовых средств. По ним будут включены соответствующие мероприятия в программы», — сказал Сергей Мужальских.

Работа выездных администраций будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.