Глава городского округа Ступино поздравил дочь погибшего участника СВО с Днем рождения

сегодня в 18:05

Девочке исполнилось 11 лет.

«Поздравляю с днем рождения! Твой отец — настоящий герой! Мы гордимся земляками, которые доблестно защищают интересы государства, — сказал Сергей Мужальских. — Здоровья, добра и благополучия! Пусть все твои мечты осуществятся!»

Руководитель муниципалитета вручил имениннице подарок, портативную колонку, а ее маме — цветы. Глава округа обсудил с близкими героя необходимую им помощь.

Арина учится в 4 классе, увлекается танцами. Мама отмечает ее дисциплинированность и трудолюбие. В свободное время именинница любит читать книги.

Отец девочки ушел в зону специальной военной операции добровольцем в марте 2023 года. При исполнении воинского долга погиб в августе. Защитник посмертно награжден орденом Мужества.

«В зоне проведения СВО служат свыше 500 ступинских ребят. Поддержка и внимание нашим героям и их семьям крайне важны. Поддерживать родных погибшего — наша святая обязанность», — отметил Сергей Мужальских.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.