Глава городского округа Подольск встретился с жителями микрорайона Климовск

17 марта на выездной администрации Григорий Артамонов совместно с профильными специалистами обсудили с жителями вопросы, требующие оперативного решения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Одно из обращений касалось качества электромонтажных работ в доме 31 на улице Школьной. Информация о выявленных недостатках будет направлена подрядчику. Администрация потребует незамедлительного устранения нарушений.

Взяли на особый контроль ситуацию в доме 13 на улице Ленина: зафиксирована протечка кровли, из-за которой пострадал в том числе и подъезд. Будут пересмотрены сроки ремонта крыши, а также мест общего пользования. Управляющей организации дано поручение более тщательно следить и за чистотой, придерживаться установленного графика уборки.

Также рассмотрена просьба об изменении вида разрешенного использования земельного участка. Такие решения принимаются строго с соблюдением всех норм законодательства.

«Будем следить за исполнением каждого пункта, пока жители не увидят реальные изменения в своем районе», — сказал Григорий Артамонов.

Всем обратившимся были даны пояснения, специалисты дали конкретные поручения профильным службам, все обращения взяты на контроль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.