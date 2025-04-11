Глава городского округа Красногорск рассказал о планах на 2025 год

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков выступил с отчетом за проделанную работу за 2024 год, а также поделился планами на 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В сфере строительства планируется возвести как минимум пять школ и четыре детских садика. Среди них — школа на 1100 мест в Павшинской пойме, школа на 550 мест в «Изумрудных холмах» и блок начальных классов в ЖК «Тетрис». Также будут достроены школы в «Лесобережном» и «Митино О2».

Кроме того, в «Лесобережном», «Ильинских лугах», ЖК «Малина» и в ЖК «Аникеевский» откроются новые детские сады.

В сфере ЖКХ запланирован капитальный ремонт 171 многоквартирного дома. Капремонт включает замену и обновление водосточных систем, лифтов, внутридомовых инженерных систем, кровель, подвалов, фасадов, фундаментов и чердачных помещений. Также продолжится ремонт подъездов и модернизация контейнерных площадок.

Важной частью работы является благоустройство общественных пространств. В планах — благоустройство Яблоневого сквера, Городского парка, озера «Торфяное» и сквера Инженерных бригад в Нахабино. Также начнется проектирование благоустройства площади Оптиков.

Кроме того, запланирована модернизация 17 детских площадок, замена асфальтового покрытия в 18 дворах и обустройство более 24 «Народных троп».

Продолжатся преобразования дорожно-транспортной сети. Планируется строительство 19 дорог протяженностью почти 20 км и локальное расширение выезда с Москворецкого бульвара на Ильинское шоссе.

Есть планы по открытию отдела полиции в Павшинской пойме. Этот проект сейчас прорабатывается с коллегами.

Еще одна важная задача — введение специальных парковочных мест для электросамокатов. Совместно с Сергеем Колуновым разработали рекомендации, которые поддержали в МВД России на федеральном уровне.

Особое внимание уделяется сохранению исторического наследия и связи поколений. Благодаря старожилам и инициативной группе проектируется первый в истории Красногорска краеведческий музей. Также есть большой запрос на создание единого памятника нескольким поколениям, бойцов-победителей – от участников Великой Отечественной войны до Героев современности – бойцов специальной военной операции, который хотят установить на Красной горке.

В 2024 году в округе Красногорск произошло несколько значимых событий:

Поддержка СВО: Порядка 1600 бойцов из Красногорска сегодня находятся на передовой. Более 3,5 тысяч волонтеров трудятся в Красногорске, свой вклад вносит и центр помощи СВО «Забота». Недавно в округе заработало отделение региональной Ассоциации ветеранов СВО, которое возглавил Борис Будник.

Здравоохранение: при поддержке Президента и Губернатора открылась Детская областная больница им. Рошаля. Начался капремонт стационара Красногорской больницы и строительство пристройки к больнице в Нахабино, продолжается строительство поликлиник в «Ильинских лугах» и в «Новой Риге».

Образование: за последние три года построено 51 объект образования — 34 детских сада и 17 школ. В сентябре 2024 года открылись 4 современных образовательных центра. Завтра откроется садик на 120 мест в Павшинской пойме, который войдет в состав образовательного центра «Полет».

ЖКХ: в 2024 году капремонт прошел в 59 домах, комплексно отремонтированы 5 котельных, обновлено 18 км теплосетей. Строится котельная на Вокзальной улице, продолжается модернизация сетей водоснабжения и электроснабжения.

Транспортная инфраструктура: за 2024 год отремонтировано 35 дорог общей протяженностью 28 км. Строятся путепроводы в Аникеевке и Опалихе, тоннель в Путилково. Планируется, что к 2027 году появится станция «Липовая роща», а в 2028 — «Рублево-Архангельская» и «Ильинская».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.