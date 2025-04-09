Глава городского округа Красногорск представит отчет о социально-экономическом развитии

Дмитрий Владимирович Волков, глава городского округа Красногорск, 10 апреля представит отчет об итогах социально-экономического развития округа за 2024 год. Также он расскажет о приоритетных задачах и целях на предстоящий период, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В своем выступлении Дмитрий Владимирович уделит особое внимание поддержке участников специальной военной операции и их близким, помощи фронту и другим вопросам, связанных с Победой.

Основные темы, которые будут освещены в отчете: экономика, строительство школ и детских садов, развитие объектов здравоохранения, работа сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также проекты глобальной значимости в области дорог и благоустройства.

Прямую трансляцию отчета можно будет посмотреть с 16:00 в Телеграм-канале главы, на его странице во «ВКонтакте» и на телеканале КРТВ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.