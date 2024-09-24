Глава Клина проверила работы по восстановлению Троицкого Собора

Работы по его реставрации стали возможны благодаря тысячам неравнодушных людей, участвовавших в сборе средств, позволивших несколько лет назад сделать дорогостоящий рабочий проект реконструкции храма в его историческом виде.

Сейчас идут активные работы по реконструкции собора. Они ведутся благодаря меценату, который в это непростое время находит возможность для пожертвований крупных денежных средств для восстановления главного храма Клинской земли.

Советская площадь, на которой находится Троицкий Собор, сейчас вошла в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

Благодаря личному распоряжению губернатора Андрея Воробьева реализация проекта началась уже в этом году и завершится в 2025 году.

Активные работы на Советской площади ведутся на протяжении нескольких недель. Полностью демонтировано покрытие.

«После завершения всех работ, уже в следующем году, мы сможем увидеть восстановленную в историческом облике „Жемчужину Клина“ в достойном обрамлении обновленной Советской (Соборной) площади», — поделилась Алена Сокольская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников», — отметил глава региона.