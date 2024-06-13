Глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов вручил паспорта

В День России глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов вместе с депутатом Московской областной думы Максимом Коркиным в торжественной обстановке парадного зала историко-художественного музея вручили первые паспорта молодым жителям округа. Об этом сообщила пресс-служба адмниистрации округа.

Для 17 юношей и девушек это стало особенным моментом жизни — получение самого важного документа, который не только удостоверяет личность, но и подтверждает статус гражданина Российской Федерации. Каждый из ребят вместе с паспортом получил памятный подарок.

«Я был рад поздравить каждого с этим важным событием и пожелать успехов в учебе и реализации всех начинаний. Проявляйте патриотизм по отношению к своей стране, служите своей родной земле и стремитесь к достижению всех поставленных целей», — сказал глава округа.

По завершению мероприятия школьники посетили обзорную экскурсию по залам музея, что стало еще одним ярким и запоминающимся моментом этого особенного дня.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.