Глава Дубны Максим Тихомиров встретился с дубненскими стобалльниками

Всего в этом году в Дубне 11 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов, причем выпускница гимназии № 11 Ольга Турищева получила высшую оценку сразу по 2 предметам, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Глава округа Максим Тихомиров вместе со своей командой отметил успехи ребят, их способности и целеустремленность, а также поинтересовался их планами на будущее: кем они хотят стать и в какой ВУЗ иили институт собираются поступать.

В торжественной обстановке прозвучали слова благодарности наставникам, педагогам за подготовку выпускников. И, конечно, сказали спасибо родителям, которые вместе с ребятами волновались и сдавали выпускные экзамены.

«Школы в Дубне продолжают держать высокую планку! Развитие образования — в приоритете для моей команды», — сказал Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.