Глава округа Пушкинский встретился с жителями на полигоне в Цареве

На одной из встреч в формате «выездная администрация» к главе городского округа Пушкинский обратились жители с предложением возобновить совместный мониторинг обстановки на полигоне «Царёво», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сегодня, 12 июля, на территории полигона прошла встреча главы округа Максима Красноцветова с жителями.

«Безусловно, жители должны быть спокойны и уверены в том, что полигон отвечает всем требованиям экологических нормативов. Именно поэтому сегодня вместе с инициативной группой граждан мы приняли решение раз в квартал встречаться на объекте и мониторить ситуацию от самого въезда до тела полигона. После проведения на объекте работ по рекультивации ситуация на территории стабилизировалась, на сегодняшний день проблем нет», — прокомментировал ситуацию глава округа Максим Красноцветов.

На встречах жители могут ознакомиться с документацией, пообщаться с сотрудниками на месте и получить ответы на все интересующие вопросы.

Напомним, что рекультивация началась летом 2019 года, полигон «Царево» называли одним из сложнейших объектов в технологическом отношении, но работа на территории проводится в строгом соответствии с планом.

До 2026 года полигон находится на биологическом этапе рекультивации. Экологический мониторинг осуществляется регулярно, в том числе и активистами партийного проекта «Чистая страна» Единой России.

После 2026 года наступит пострекультивационный период, который, согласно проектным решениям, продлится до 2031 года.

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