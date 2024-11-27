Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав проверил благоустройство Суворовских прудов

Здесь полным ходом благоустраивают набережную, а в следующем году приступят к оборудованию велодорожки до Звездного городка.

По срокам подрядчик отстаёт. Контракт с ним действует до середины 2025 года с учетом того, что мы делаем вело- и пешеходную дорожки до Звёздного городка. Но это не повод расслабляться.

Сейчас на объекте трудятся 65 человек. Будем увеличивать количество людей — необходимо завершить работу в этом году.

Радует, что завершены основные работы по укладке плитки и заливке бетона; это позволит до морозов набрать прочность материалу, качество не пострадает.

Основные работы сейчас — отделка деревом пергол, навесов и ротонд в центральной части на входе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.