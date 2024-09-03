Глава Фрязино Дмитрий Воробьев поздравил школьников округа с Днем знаний

Во Фрязино дали старт новому учебному году 2024-2025. Более 650 малышей пришли в первый класс, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Дмитрий Воробьев поздравил с началом интересного путешествия в мир знаний учеников самой многочисленной по количеству воспитанников школы № 1 города Фрязино. Также учащихся школ Наукограда поздравили мои заместители и депутаты городского Совета.

«Мы по праву гордимся нашими педагогами, школьниками, которые каждый год добиваются успеха на областных и всероссийских олимпиадах и конкурсах, прославляют наш город на всю страну. Именно таких высоких результатов желаю нашим ребятам и их наставникам и в этом году. Пусть новый учебный год сложится отлично, порадует удивительными открытиями и новыми свершениями! С Днем Знаний!» — сказал Дмитрий Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников.

«У нас в этом году опять больше учеников. Контингент увеличивается — это хорошо, это приятно. 1,084 млн ребятишек — это на 41 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал Воробьев.