В Лосино-Петровском встретились с семьей бойца СВО

До СВО глава семьи Василий работал в охранном агентстве, планировал поступать на службу в ФСБ России. Второго октября 2022 года ушёл на фронт по мобилизации. Сейчас он в ЛНР, проходит службу в танковых войсках.

Дома ждут его родители. Отец Василия работает охранником, а мама — пенсионер и инвалид третьей группы. Два года назад перенесла операцию на сердце.

Надежда Васильевна нуждается в получении лекарств, выписанных врачом. Семье нужна помощь в межевании земельного участка и регистрации гаража. Власти округа обещали помочь решить эти вопросы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.