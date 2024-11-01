Глава ФССП рассказал о работе ведомства на новых территориях

Руководитель Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов рассказал, что ведомство стало одним из первых государственных органов, создавших территориальные управления в новых регионах страны. Он поделился, что за первые девять месяцев 2024 года служба взыскала с правонарушителей на новых территориях 6 миллиардов рублей, треть из которых была направлена в пользу физических лиц. Кроме того, благодаря добровольным пожертвованиям сотрудников службы в регионы было отправлено свыше 700 тонн гуманитарных грузов, сообщает RT .

По словам Аристова, в настоящее время ФССП эффективно осуществляет функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в новых регионах страны.

«За девять месяцев этого года судебными приставами взыскано 6 млрд рублей, из которых более трети — в пользу физических лиц», — отметил глава ведомства.

Также Аристов добавил, что сотрудники ФССП предоставляют социальную помощь регионам, в том числе на добровольной основе. Благодаря их пожертвованиям в новые регионы было доставлено более 700 тонн гуманитарных грузов.

По инициативе сотрудников была собрана и отправлена гуманитарная помощь, включающая медикаменты, предметы первой необходимости и денежные средства, общая сумма которых превысила 100 миллионов рублей, в том числе через Общероссийский народный фронт.

Кроме того, ведомство предоставляет адресную поддержку для восстановления социальной инфраструктуры. В частности, в Запорожскую область были направлены мебель и оборудование для учебных заведений, заключил глава службы.