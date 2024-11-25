Глава ФШ «Спартак» в Люберцах передал волонтерам материал для плетения масксетей

Руководитель футбольной школы «Спартак» в Люберцах, член правления федерации футбола округа, руководитель комитета РФСО «Спартак» по футболу, совладелец компании «Мой Мяч» Дмитрий Кудинов передал материал для плетения масксетей люберецкой благотворительной организации «Руки ангела от сердца к сердцу». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«С самого начала специальной военной операции волонтеры занимаются плетением маскировочных сетей. У организации есть благодарственные письма от многих войсковых частей. Всегда с огромным удовольствием общаюсь с добровольцами, по их просьбе закупаю материал для сетей», — рассказал Дмитрий Кудинов.

Он добавил, что волонтеры передали ему маскировочные сети для интернациональной бригады «Пятнашка». В декабре планируется отправка очередной партии гумпомощи.

Также Дмитрий Кудинов подарил волейбольный мяч самому юному волонтеру организации — Алексею: он принимает активное участие в деятельности организации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.