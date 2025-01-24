Глава Фрязина вручил первые паспорта 11 юным жителям округа

В администрации г. о. Фрязино прошел особенный и торжественный день: глава г. о. Фрязино Дмитрий Воробьев вручил первые паспорта 11 ребятам города. Это важный этап в их жизни, знаменующий вступление во взрослую жизнь и принятие на себя ответственности за будущее страны, сообщает пресс-служба администрации округа.

«С большим удовольствием поздравил каждого из юных граждан. Вместе с паспортом, передал им поздравительные адреса от губернатора Московской области Андрея Воробьева и памятные подарки. Пожелал всем ребятам быть настоящими гражданами своей страны, любить ее и свою малую родину — наш родной Фрязино.» — отметил глава округа.

Во Фрязино созданы все условия и есть множество возможностей для учебы и работы, где каждый может строить свою жизнь и реализовывать свои мечты. Паспорт — это не только документ, удостоверяющий личность, но и символ принадлежности к нашему великому народу с богатейшей историей и культурой.

«Дорогие ребята, желаю вам успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, веры в себя и свои силы, и пусть каждый из вас найдет свое призвание в жизни! Вы — будущее нашей страны, и я уверен, что вы ее не подведете!» — глава г. о. Фрязино Дмитрий Воробьев.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.