Глава Фрязина вручил 9 юным жителям округа их первые паспорта РФ

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев вручил паспорта РФ юным жителям округа, он также поздравил их с получением важнейшего в их жизни документа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во Фрязино уделяется большое внимание развитию молодежной политики и профориентации школьников для того, чтобы вырастить активное, вдумчивое, подготовленное к взрослой жизни поколение.

Именно в этом возрасте ребята начинают серьезно задумываться о своей будущей профессии — рассказал виновникам торжества о наших самых перспективных проектах, которые помогают ребятам в школе и университете выбрать свой жизненный путь.

«От всей души поздравил ребят с этим знаменательным днем, пожелал успехов во всех начинаниях и прекрасного настроения. Юные фрязинцы — это будущее нашего Наукограда! Вместе с паспортом каждый из ребят получили памятные подарки и поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева», — сказал глава округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.