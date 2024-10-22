Глава Фрязина оценил научно-исследовательскую базу и технологии завода

НИЦ «Газпромнефть-СМ» — единственная в России площадка полного цикла для изучения и производства смазочных материалов. Благодаря оснащению современным оборудованием специалисты проводят весь спектр исследований качества готовой продукции, разрабатывают и тестируют новые рецептуры на основе собственных базовых компонентов.

Еще Дмитрий Воробьев оценил внедренные на предприятии технологические решения, которые обеспечивают выпуск более 300 наименований масел. Автоматизация процессов смешения и фасовки, а также роботизация оборудования на Московском заводе смазочных материалов позволяет производить судовые, гидравлические, индустриальные и трансмиссионные масла, а также специализированные продуктовые линейки для автопроизводителей.

Дмитрий Воробьев добавил, что комплексное развитие Фрязина является приоритетной целью властей округа.

«Нам активно помогают в этом предприятия наукограда, одно из них — Московский завод „Газпромнефть — смазочные материалы“. Наше партнерство с компанией является эталонным примером сотрудничества властей с бизнесом и позволяет объединять технологический, научный, человеческий потенциалы, а также создавать новые импульсы для развития территории», — поделился он.

Генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец рассказал, что завод постоянно совершенствует технологии и процессы производства продуктов, подходя к этому вопросу системно — от разработки рецептур до отгрузки готовых смазочных материалов потребителям.

«Возможности нашей площадки во Фрязине позволяют выпускать широкий спектр премиальных масел и обеспечивать потребности всех сегментов российского рынка. Кроме того, в ближайшее время на заводе будет внедрена уникальная система цифрового контроля качества. Наша компания вошла в пилотную группу национального проекта Минпромторга России „Честный знак“», — заключил Скоромец.