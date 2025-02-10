Глава Фрязина и депутат Толмачев поздравили почетного жителя города с Днем науки

Глава округа Фрязино Дмитрий Воробьев совместно с депутатом Госдумы Александром Толмачевым поздравил почетного жителя города Фрязино Симонова Карло Георгиевича с Днем российской науки, который отмечается 8 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В 1961 году Карло Георгиевич окончил Московский физико-технический институт и начал сотрудничество с профессором Савелием Зусмановским, что положило начало его научным достижениям.

Он первым в мире создал электронные отпаянные пушки с широким электронным пучком, ставшие основой малогабаритных установок для радиационной обработки. Также он разработал мощные клистроны для ускорителей электронов и принципы создания электровакуумных приборов на сверхкоротких импульсах.

Карло Георгиевич — доктор технических наук, лауреат Государственной премии, заслуженный изобретатель и член президиума Академии наук прикладной радиоэлектроники. Он получил множество наград, включая Золотую медаль на Всемирном салоне изобретений в Женеве в 2017 году, что подтверждает его вклад в науку на международном уровне.

«Несмотря на почтенный возраст, Карло Георгиевич не останавливается и продолжается трудиться в АО «НПП «Исток» им. Шокина» изобретая новое оборудование на благо нашего государства. Пожелал Карлу Георгиевичу крепкого здоровья и новых достижений!» — сказал глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.