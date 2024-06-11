Глава фракции КПРФ в Модсоблдуме встретился с семьями из Белгородской области

В ходе рабочей поездки в городской округ Коломна заместитель председателя Мособлдумы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов посетил оздоровительный лагерь «Лесная поляна». Там разместились семьи с детьми из Белгородской области, которые были вынуждены уехать из родных мест из-за непрекращающихся ракетных и артиллерийских обстрелов со стороны фашистов, захвативших власть на Украине, сообщила пресс-служба фракции КПРФ в Московской областной думе.

Чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье детей и взрослых, Московская область разместила семьи с детьми из Белгородчины в нескольких лагерях, в том числе в «Лесной поляне», неподалеку от Озер.

Вместе с руководителем фракции КПРФ лагерь посетили: первый секретарь Коломенского ГК КПРФ, секретарь МК КПРФ, главный редактор газеты «Подмосковная правда» Сергей Стрельцов, второй секретарь Коломенского ГК КПРФ Эдуард Ионов, депутат-коммунист совета депутатов городского округа Коломна Сергей Кириченко, председатель Коломенского отделения ВЖС «Надежда России» Вера Камнева, секретарь первичной партийной организации КПРФ «Озеры-2» Михаил Столяров, помощник депутата Мособлдумы на общественных началах Сергей Медведев.

Коммунисты передали белгородцам бытовую технику, книги, канцелярские принадлежности, соки и кондитерские изделия для детей.

Сейчас в лагере разместилось более 20 семей. Делегация подмосковных коммунистов, вместе с заместителем директора лагеря Русланом Абасяном, осмотрела корпуса, в которых живут семьи. В оздоровительном лагере «Лесная поляна» разместили детей с ОВЗ, эвакуированных из Шебекинского и Грайворонского районов Белгородской области. Эти районы подвергаются наиболее интенсивным обстрелам со стороны фашиствующего режима, под руководством натовских специалистов. Дети в первые дни после приезда в «Лесную поляну» удивлялись, что здесь не стреляют, не слышно взрывов. Дети приехали вместе с матерями или бабушками, отцы и старшие братья остались в Белгородской области, многие из них защищают нашу Родину на фронте.

Для детей в «Лесной поляне» созданы все условия для жизни и учебы. В лагере работают медики, психологи, учителя. Из коломенского Государственного социально-гуманитарного университета приезжают студенты-волонтеры. Также большую помощь оказывают волонтеры из Озер. Для детей и их родителей проводятся концерты, организовываются экскурсии.

Заместитель Председателя Московской областной думы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов пообщался с детьми и взрослыми. Белгородцы поблагодарили руководство Московской области, городского округа Коломна и городского округа Ступино, жителей нашей области за оказанную им помощь и поддержку.

«Московская область и КПРФ постоянно оказывают и будут оказывать помощь прифронтовым регионам. КПРФ оказывает поддержку жителям народных республик Донбасса с 2014 года. С площадки совхоза им. Ленина отправляются гуманитарные конвои. С началом Специальной военной операции гуманитарные грузы начали получать наши воины и жители всех прифронтовых регионов, включая Белгородскую область. 20 июня мы отправим очередной гуманитарный конвой. Конечно, мы окажем всю возможную помощь и вам. Сегодня, в условиях натовской агрессии, развернувшейся против нашей страны, мы все должны сплотиться. Ваши мужья, братья, сыновья сейчас сражаются в зоне СВО. Многие жители Подмосковья также встали в ряды защитников Родины, подписали контракты с министерством обороны. Московская областная Дума, при полной поддержке фракции КПРФ, приняла пакет законов, направленных на защиту наших воинов и членов их семей, на поддержку тех, кто пострадал от действий фашистского режима на Украине. Ему покровительствуют НАТО, во главе с США. Я уверен, Победа будет за нами и вы вернетесь на родную белгородскую землю. А то, что враг разрушил, мы общими силами восстановим!» — подчеркнул Александр Наумов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.