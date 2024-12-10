Глава фракции ЕР в совете депутатов Красногорска подвел итоги народной программы

Руководитель фракции «Единая Россия» в красногорском совете депутатов Богдан Андриянов прокомментировал итоги народной программы. Он отметил, что командная партийная работа позволила выполнить муниципальную часть народной программы полностью, сообщает пресс-служба руководителя фракции в ОМСУ Андриянова.

«На конференции местного отделения «Единой России» мы уже подводили итоги проделанных работ. В сфере образования по нему было открыто 8 детских садов на 1 650 мест, 4 школы на 4 600 мест. В том числе долгожданные и востребованные центры «Лидер» и «Полет». Также введены в эксплуатацию 6 детских садов и 3 школы общей вместимостью на 3 110 мест», — сказал Андриянов.

Нельзя не отметить и открытие передового Детского клинического центра имени Леонида Рошаля.

«Это очень значимый объект в нашем округе. Больница оснащена новейшим медицинским оборудованием, в ней собрана профессиональная команда специалистов со всей страны. Здесь дети получают лучшую медицинскую помощь бесплатно. Отдельное спасибо Президенту за поддержку флагманского проекта. Не забываем и про представителей старшего поколения. В этом году было открыто 2 новых центра «Активного долголетия», — уточнил Андриянов.

Внимание также уделили дорожной инфраструктуре. В этом году было отремонтировано 35 участков дорог. Устранено 10 993 дорожных дефектов. Общая площадь отремонтированных дорог составила 217 583, 3 кв. метров.

Были учтены жалобы жителей МКД и маломобильных граждан. В этом году оборудовали 18 пандусов, отремонтировали 16 крыш, 11 фасадов, 38 детских площадок.

«Командная партийная работа позволила выполнить муниципальную часть народной программы полностью. Мы ежегодно собираем новые предложения и пожелания наших уважаемых жителей. На заседаниях фракции разбираем проблемные моменты и решаем их. Несмотря на обстановку в мире, «Единая Россия» продолжит выполнение программы и реализацию наказов жителей. Ведь средства в бюджете страны и региона в частности на эти цели предусмотрены в полном объеме», — сказал Андриянов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.