Глава ФПБК потребовал заблокировать сайт группы «Машина времени»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что обратился в Роскомнадзор с требованием заблокировать сайт российской рок-группы «Машина времени» из-за деятельности ее лидера Андрея Макаревича*, сообщает NEWS.ru .

По его словам, эта мера необходима для пресечения деятельности музыкантов, в частности Макаревича*, который находится за рубежом и, по мнению Бородина, дискредитирует Россию.

«Макаревич* не заслуживает внимания, нельзя оставлять ему ни малейшей возможности как-то существовать в России. ФПБК сегодня обратится в Роскомнадзор, чтобы заблокировали сайт группы „Машина времени“. Представляете, предатель России находится в странах НАТО, дискредитирует нашу страну, президента и еще умудряется зарабатывать деньги, продавать билеты официально через сайт. Кто-то не досмотрел, не доработал. ФПБК еще раз проверит все ресурсы певца, чтобы они не работали на территории РФ», — пояснил Бородин.

Ранее СМИ писали, что Макаревич* вместе с супругой продает в Израиле коллекционное вино по цене свыше 600 долларов за бутылку. Особенностью напитка являются автографы пары. Например, бутылка красного сухого вина 3 Cats стоит около 628 долларов.

* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

