Глава ФПБК не поздравит Ревву с получением гражданства РФ из-за СВО

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о том, что не будет поздравлять артиста Александра Ревву с получением гражданства Российской Федерации, так как он еще не давал своих комментариев о специальной военной операции, сообщает Инфо24 .

Как отметит эксперт, сейчас позиция комика о СВО неоднозначна, и он намерен сделать за выступлениями актера. По мнению Бородина, Ревва никогда не поддерживал российскую армию, а гражданство получил «по связям». Так, ФПБК не будет поздравлять мужчину, пока тот не определится с позицией.

«Мы считаем, что каждый гражданин РФ должен принимать активное участие в поддержке СВО, а у нас половина — тихушники с другими гражданствами. Вы спросите у Реввы, есть ли у него второе? Я думаю, что есть. И недвижимость тоже в других странах», — заявил Бородин.

Также специалист отметил, что Ревва собирается «не светиться», а гражданство он оформил, чтобы больше зарабатывать в России и «бить себе в грудь», что он гражданин РФ. Однако Бородин заявил, что один документ не сможет поменять о нем мнение, пока Ревва остается «тихушником и неоднозначным персонажем».