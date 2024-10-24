Глава фермерского хозяйства Подмосковья принял участие в саммите БРИКС-2024

С 22 по 24 октября проходит саммит БРИКС-2024. Участие в деловом форуме, который проводился в рамках мероприятия, принял глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Ферма Цветковых», которое действует в деревне Мишнево городского округа Щелково, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В рамках форума обсудили возможности взаимодействия в различных отраслях, в том числе в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности, также были рассмотрены перспективы инвестирования в отечественную сельскохозяйственную отрасль. Глава «Фермы Цветковых» установил партнерские отношения с представителями делегации из Индии, обсудив в дальнейшем возможность сотрудничества.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточняют, что основным направлением деятельности «Фермы Цветковых» является разведение крупного рогатого скота молочного направления. В хозяйстве содержится 500 голов, в том числе 265 коров. Объем производства молока в прошлом году составил 2 184 тонны. В ассортименте молочная продукция, сыры, также мясные изделия и яйца. Кроме этого, посетителям предлагают возможность познакомиться с обитателями фермы во время экскурсии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.