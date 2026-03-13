Глава Электростали встретился с волонтерами пункта «Электростальский тыл»

Глава Электростали Филипп Ефанов 12 марта встретился с волонтерами гуманитарного пункта «Электростальский тыл» и поблагодарил их за поддержку военнослужащих. Пункт работает с октября 2022 года и объединяет жителей, предпринимателей и молодежь округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Филипп Ефанов провел встречу с женщинами-волонтерами гуманитарного пункта «Электростальский тыл». Глава городского округа лично поблагодарил их за труд и вклад в поддержку военнослужащих и их семей.

Гуманитарный пункт начал работу в октябре 2022 года. За более чем три года небольшая инициатива выросла в эффективный центр помощи, который стал надежной опорой для бойцов на передовой.

Пункт объединил неравнодушных жителей, предпринимателей и молодежь Электростали. За время работы волонтеры изготовили свыше 10 тыс. квадратных метров маскировочных сетей, 3 тыс. окопных свечей, 5 тыс. балаклав, шарфов, тактических браслетов и других необходимых вещей.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.