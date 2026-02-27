Глава Электростали проверил уборку снега и станцию 26 февраля

Глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов 26 февраля провел плановый объезд территорий и проверил обращения жителей, а также состояние железнодорожной станции. Приоритетом остается уборка снега и вывоз отходов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Филипп Ефанов в четверг, 26 февраля, провел еженедельный объезд территорий городского округа. Он проверил адреса, с которых ранее поступали обращения жителей, и оценил текущее состояние дворовых и общественных пространств. По итогам осмотра глава дал профильным службам ряд поручений, отдельные вопросы взял на личный контроль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.