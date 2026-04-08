Глава Электростали проверил уборку и ремонт дорог
Глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов 7 апреля провел плановый объезд территорий и проконтролировал работу коммунальных служб, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Основной задачей остается оперативная уборка вытаявшего мусора. Глава округа проверил содержание придомовых и дворовых территорий и поручил профильным службам усилить ежедневный контроль за качеством работ.
В Электростали продолжается месяц благоустройства. Жителей приглашают присоединиться к общегородским субботникам, чтобы совместными усилиями привести город в порядок.
Также в округе продолжается ямочный ремонт дорог. После сложных погодных условий прошедшей зимы потребность в таких работах остается высокой. С начала года в муниципалитете отремонтировали более 4500 квадратных метров дорожного покрытия.
Во время объезда Филипп Ефанов встретился с жительницей дома № 1А на улице Трудовой по вопросу подтопления подвала. В четверг специалисты ресурсоснабжающей организации и управляющей компании проведут техническое обследование, после чего проблему устранят.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.
«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.