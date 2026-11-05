Глава Электростали проверил содержание дворов и готовность служб к зиме

Глава Электростали Филипп Ефанов во время еженедельного объезда проверил состояние дворов и общественных пространств, а также посетил адреса из обращений жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Филипп Ефанов проверил уборку мусора и листвы, вывоз порубочных остатков и удаление граффити во дворах и общественных пространствах Электростали.

С первыми заморозками сотрудники МБУ «Благоустройство» начали обрабатывать улицы песко-соляной смесью по регламентам Минчистоты Подмосковья. Глава округа проконтролировал готовность коммунальных служб к зиме и отметил важность своевременного выполнения сезонных работ.

Отдельное внимание уделили обращениям жителей. Ефанов посетил адреса, о которых электростальцы сообщили на личном приеме и встрече с участниками СВО и их семьями на прошлой неделе. На месте обсудили варианты решений и утвердили планы необходимых работ.

По итогам объезда глава поручил профильным службам повысить качество содержания территорий и оперативно реагировать на запросы жителей.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта - создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.

Важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.