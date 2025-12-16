Глава Электростали проверил проблемные адреса и поручил устранить нарушения

В ходе объезда Филипп Ефанов проверил состояние городского округа и встретился с жителями по адресам, где ранее поступали жалобы. На улице Мира, д. 19 глава вернулся к вопросу отопления, поднятому после встречи с жителями деревни Пушкино. Управляющей компании поручено в кратчайшие сроки промыть и продуть внутридомовые сети для обеспечения необходимого температурного режима.

На Южном проспекте глава осмотрел дворы и дал указания по устранению замечаний по уборке мусора. По адресу ул. Советская, д. 11/2 поступило обращение о подтоплении дворовой территории из-за отсутствия ливневой канализации и о низком качестве воды. Филипп Ефанов поручил провести промывку сетей и оперативно разработать решение по установке ливневых систем.

На улице Второва, д. 10 глава пообщался с жителями, которые пожаловались на запах канализации, грызунов в подвале и низкое качество холодного и горячего водоснабжения. Управляющая компания уже провела внеплановую прочистку канализации и дезинфекцию подвала, что улучшило ситуацию. Также поручено усилить контроль за инженерными системами и провести дополнительную промывку сетей.

Прямой контакт с жителями во время объезда позволяет оперативно выявлять и решать актуальные проблемы городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что теплообъекты на котельных, трассах и в домах требуют объективного контроля, чтобы ничего не замалчивалось, а все работы реализовывались в соответствии с графиком.

«Мы много и подробно говорили о теплоснабжении — эта программа у нас сегодня активно реализуется. Мы видим, где и какие вопросы требуют особого контроля, особого внимания. Знаю, что и профильное министерство энергетики, и все главы, кто отвечает персонально за проекты, сопровождают их», — сказал Воробьев.