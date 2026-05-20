Глава Электростали проверил благоустройство дворов

Глава Электростали Филипп Ефанов 19 мая провел еженедельный объезд территорий округа, оценил работу коммунальных служб и подрядчиков, а также пообщался с жителями. Особое внимание он уделил содержанию дворов и подготовке новых объектов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время объезда глава округа проверил состояние дворовых и общественных пространств, а также работу служб по окосу травы, уборке дорожного смета и подбору мусора. Отдельно он проконтролировал наведение порядка у торговых объектов и выполнение текущих задач профильными организациями.

В Электростали продолжается комплексное благоустройство дворов. Филипп Ефанов посетил двор на Южном проспекте, выслушал обращения жителей, зафиксировал предложения и ответил на вопросы. В 2026 году в округе планируется обновить семь дворовых территорий.

Также глава округа осмотрел подготовку к установке нового детского игрового комплекса во дворе дома № 3 на улице Юбилейной. Он обсудил с жителями наполнение и безопасность будущей площадки, а также благоустройство прилегающей территории. Все высказанные замечания и пожелания направлены в работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.