Глава Егорьевска Викулов вместе с жителями округа окунулся в иордань на Крещение

В округе Егорьевск отметили Крещение Господне. Глава муниципалитета Дмитрий Викулов вместе с жителями окунулся в иордань на Княжеском пруду, сообщает пресс-служба администрации округа.

К празднику Крещения в Егорьевске подготовили четыре площадки для омовений. Центральной площадкой по традиции стал Княжеский пруд. Из-за погодных условий здесь прорубили единственную в этом году иордань на открытой воде. Установили деревянные настилы и лестницы, оборудовали теплые раздевалки и очаги для обогрева.

Участников крещенских купаний угощали горячим чаем со свежей выпечкой, с концертной программой для них выступили егорьевские артисты.

Закрытые купели в округе подготовили для посетителей в деревнях Сазоново, Рыжево и Низкое. На всех площадках крещенских омовений дежурили спасатели, медики, сотрудники полиции и члены народной дружины.

Крещение Господне один из важнейших праздников православных христиан. Он символизирует крещение Иисуса Христа в реке Иордан и считается временем очищения, обновления и благодати. Издавна празднование сопровождается купанием в прорубях, именуемых иорданями.

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