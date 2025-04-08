Глава Егорьевска проверил подготовку парка «Пегас» к началу теплого сезона

Несмотря на апрельские снегопады, в парках Егорьевска продолжаются работы по подготовке к началу теплого сезона. Сегодня ход работ в одном из них оценил глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Парку культуры и отдыха «Пегас» в этом году исполнится 150 лет. Несмотря на почтенный возраст, это место отдыха имеет ухоженный вид и по-прежнему пользуется популярностью у горожан. Разные локации регулярно пополняют новые объекты. В прошлом году здесь открыли игровой павильон и установили современную детскую площадку по областной программе инициативного бюджетирования.

По словам Анастасии Давыдовой, которая живет недалеко от парка и часто приходит сюда гулять с детьми, это их любимое место отдыха.

«Дети всегда с удовольствием приходят в парк. Оба очень любят кататься на аттракционах, старшему пришлась по душе и новая детская площадка, постоянно лазает. Вообще здесь всегда чисто, уютно и душевно. Очень доброжелательные сотрудники всегда поддерживают порядок», — делится своими впечатлениями Анастасия.

Чистоте здесь уделяют большое внимание. После нежданного снегопада старательно очищают все объекты на территории. Предстоит еще покрасить лавочки и малые архитектурные формы, привести в порядок газоны и клумбы, а также провести техническую проверку и пробный пуск аттракционов.

Во время осмотра глава обратил внимание, что в перспективе надо бы обновить систему уличного освещения парка и помещение для звукооператора. Что-то отремонтировать, а чему-то и найти замену. Чтобы любимое место для прогулок горожан стало еще уютнее и комфортнее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.